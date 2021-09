Ravenna in Campo : Emanuela Scammacca, Luciano Medina, Antonella Valletta e Chiara Maccagni si candidano con Ravenna in Campo.

Ravenna in Campo completa la lista dei candidati con 4 nuovi nomi che si aggiungono alla squadra portando in dote un importante bagaglio di esperienze e progetti.

Emanuela Scammacca, Ravennate d’adozione ed insegnante nella scuola primaria, è una donna che si è sempre spesa a difesa degli altri. Ha fatto esperienza nel sindacato di categoria dove ha affrontato molti problemi legati al precariato, ed è adesso impegnata nell’assistenza ai diversamente abili sia nel campo della scuola che della cultura in genere.

Luciano Medina, giovane Ravennate originario del Venezuela, avvocato di professione specializzato nel settore immobiliare. Ama la città di Ravenna cui è grato per averlo accolto e vuole adesso restituire parte di quanto ha ricevuto. E’ giovane e pieno di energie, intende concentrarsi sul settore turistico e promuovere Ravenna nei mercati del turismo internazionale.

Antonella Valletta. Professionista nel campo della cura del benessere della persona. Specialista Ayurvedico, le piace la cura del prossimo e di tutto quello che porta prevenzione e serenità. Gestisce un Bed and Breakfast ed è appassionata di natura.

Chiara Maccagni,

Giovane insegnante di origini Lombarde trapiantata da anni ad Alfonsine, mamma di una ragazza di 20 anni. Lavora nella scuola primaria e si è specializzata nel campo della Multimedialità ed Animazione Digitale. Crede molto nella sperimentazione e nell’utilizzo delle tecniche digitali a supporto dell’apprendimento ed è in prima linea dall’inizio della pandemia per affrontare i problemi legati all’insegnamento a distanza. Ha gestito progetti in rete con altre scuole sul territorio nazionale ed intende impegnarsi nel campo dell’insegnamento a sostegno di docenti e famiglie per investire sul nostro futuro.

Roberto Fagnani in qualità di coordinatore di Ravenna in Campo esprime il benvenuto ai nuovi candidati e dichiara: “Ravenna In Campo ha costituito una squadra unica per competenze e uniformità di intenti. Portiamo un ampio repertorio di idee ed esperienze, sotto il comune denominatore della moderazione e dell’impegno concreto mentendoci distanti da ideologie precostituite. Assieme ai nostri candidati possiamo proporre un percorso di crescita, sviluppo e inclusione che segnerà il futuro della città negli anni a venire.”