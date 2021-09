Alessandra Musumeci, capolista 3V: “Mi hanno informata che personale sanitario con esenzione vaccinale viene sospeso o demansionato a ruoli quasi punitivi.

Non conta più nulla se tue personali patologie ti vietano la magica punturina, ora conta esser solo vaccinati! Oltretutto ora solo un medico vaccinista ha il diritto di autorizzare l’esenzione e solo in caso di reazione avversa alla prima dose vaccinale.

Quindi quel personale sanitario che prima veniva considerato “eroe o angelo”, che tanta dedizione ed impegno ha riversato nel proprio lavoro, ora viene emarginato come un appestato! Noi di 3V ovviamente siamo sempre al fianco di chi ci chiede supporto in un contesto tanto critico quanto aberrante!

Abbiamo inoltre richiesto un accesso agli atti e contestuale diffida in merito alla notizia che verranno organizzati hub vaccinali davanti ai vari istituti scolastici, pubblicata su diversi giornali locali, al fine di indirizzare gli studenti ancora integri verso la vaccinazione.

Con che faccia personale sanitario inoculerà ragazzi minorenni, magari spinti da pressioni esterne o bullismo da parte di coetanei, per i quali autorevolissime fonti scientifiche riportano rischio covid 0, senza la presenza e/o l’autorizzazione verificata e confermata dei genitori!?!” conclude Musumeci: “Ogni comportamento contrario all’etica e alla pratica medica verrà segnalato nelle opportune sedi giudiziarie e all’ordine dei medici.”