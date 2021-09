Il Governatore della Banca d’Italia a Ravenna, ai Chiostri Francescani, per Dante2021, ha tenuto una “lectio magistralis” su Dante e l’economia con ragionamenti sul nostro tempo. Presente anche il Presidente della Cassa, Antonio Patuelli, che è intervenuto ed ha rivolto un monito a tutto il mondo dell’economia perché seguano l’ideale etico del Catone dantesco, per la rigida rettitudine per l’adempimento dei doveri per stare lontani anche dalle colpe dall’Inferno dantesco.