“Ho aspettato le dichiarazioni di Enrico Letta per poter dare un giudizio sul voto di ieri, su questa notte difficile che ci consegna un risultato chiaro e un futuro governo di destra per l’Italia.

Ci sono quindi molte ragioni perché la formula di quello che viene chiamato centrosinistra, o campo largo, sia ancora attuale e competitiva. Mi riferisco al concetto di una coalizione larga, in grado di rappresentare le complessità e le articolazioni della nostra società, quella che ha portato alla vittoria in Regione nel 2020 come, calata nella dimensione locale, che ha portato, con il progetto NON IO TUTTI, la vittoria al primo turno del maggio 2019 a Lugo. Ci sono sempre più ragioni per essere uniti che divisi e queste elezioni in particolare ce lo insegnano.