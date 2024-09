Domenica di voto per definire il nuovo assetto del consiglio della Provincia di Ravenna. Secondo la legge Delrio del 2014, il voto di questi organi intermedi è riservato ai soli amministratori locali, che hanno espresso una preferenza ponderata a seconda della cittadina di provenienza.

In tutta Italia hanno votato 42 province.

In provincia di Ravenna ha vinto la lista di centrosinistra “Insieme per la provincia di Ravenna”, con 164 voti e l’elezione di 8 consiglieri. Alla lista di centrodestra “Ravenna per la Romagna” sono andati 74 voti, 4 i consiglieri eletti.

Fra il centrosinistra, i più votati sono stati Luca Della Godenza (37 voti), sindaco di Castel Bolognese, Valentina Palli, sindaca di Russi) e Riccardo Graziani, sindaco di Alfonsine (con 34 voti ciascuno), Sara Guardigli, consigliere comunale a Massa Lombarda (18 voti), Gionata Amadei, consigliere a Faenza (8), Luca Cortesi, consigliere a Ravenna (8), Andrea Vasi, consigliere a Ravenna (4), Maria Gloria Natali, consigliera comunale a Ravenna (3).

Per il centrodestra eletti Riccardo Vicari, consigliere comunale a Sant’Agata sul Santerno (24 voti), Gabriele Padovani, consigliere a Faenza (17 voti), Vincenzo Minardi, consigliere a Castel Bolognese (15 voti), Francesco Martelli, consigliere a Lugo (8 voti).