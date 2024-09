I cittadini sono ancora una volta esasperati, questa, purtroppo, è la situazione che persiste da mesi in Via Stradone con l’intersezione con Via Antica Milizia. In sostanza c’è una rotonda incompleta, in fase di esecuzione da mesi, un disagio notevole, un’insicurezza permanente, non ci sono da giorni operatori al lavoro, solo macchinari fermi che certificano la mancanza di controlli da parte dei preposti comunali. Quando il completamento della rotonda? Ancora una volta c’è la conferma di una città ormai nota per lavori incompiuti e una mancanza di attenzioni verso i cittadini. L’Assessore preposto sicuramente elencherà, con l’innata arroganza, una serie di scuse, inesattezze e menzogne per giustificare un’incompetenza che ormai sono ospiti fissi a Palazzo Merlato.