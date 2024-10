Mercoledì 16 ottobre 2024 presso il Complesso dei Salesiani, nell’ Aula 3 di Faventia Sales – piano terra, in via San Giovanni Bosco, 1 a Faenza. si è tenuta la proclamazione dei laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza.

I due nuovi laureati sono: Martina Sintoni, 22 anni, di Faenza, con la tesi “Analisi della critical pitting temperature degli acciai inossidabili a seguito dell’esposizione ad un ambiente corrosivo salino”, in collaborazione con Marcegaglia Specialties SpA di Forlimpopoli FC, Luca Viaggi, 23 anni, di Castenaso, con la tesi “Design e sviluppo di calcio-fosfati nanostrutturati per applicazioni biomedicali”, in collaborazione con CNR-ISSMC di Faenza.

In questa occasione sono stati consegnati i Premi di Studio finanziati dai Sostenitori del Corso di Laurea.

I premi per gli studenti del I anno di corso sono stati messi a disposizione dal Comune di Faenza, dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza e dalla Fondazione “Ing. Toso Montanari” dell’Ateneo di Bologna, sono stati vinti da Chiara Bedeschi, Margherita Farini, Alessia Fusaroli, Marco Guidani e Laura Valbonesi.

I premi per gli studenti del II anno di corso sono stati messi a disposizione da Cerdomus Srl, Comune di Faenza, MMB Srl e, Sacmi Imola S.C. e sono stati vinti da Matilde Bisacchi, Gregorio Bonvicini, Elisa Derosa, Simone Manuzzi e Matteo Tofi.

I premi per gli studenti del III anno di corso sono stati messi a disposizione da Sacmi Imola S.C. e Vetriceramici Srl e sono stati vinti da Matilde Laconi e Martina Santarelli.

La cerimonia è stata condotta dal Responsabile della sede di Faenza, Prof. Mauro Comes Franchini, il quale ha ringraziato sentitamente tutti i sostenitori, pubblici e privati, che hanno scelto di sostenere le attività del Corso di Laurea attraverso contributi concreti, utilizzati sia per i premi di studio che per l’aggiornamento strumentale del laboratorio didattico di Faenza denominato Open-Lab.

“Questa struttura sta funzionando a pieno regime da diversi anni ed è di particolare rilievo per tutta la comunità del territorio, in quanto non è di uso esclusivo dell’Università, ma a disposizione per l’organizzazione di attività di orientamento con le scuole superiori e service per le aziende del territorio.

Un sincero grazie anche a tutti i soggetti coinvolti nei lavori di tesi, in particolar modo le aziende e gli Enti di Ricerca che hanno ospitato i laureandi per i loro tirocini: tutti gli studenti del corso universitario di Chimica dei Materiali di Faenza hanno l’opportunità di svolgere la loro attività pre-laurea all’esterno delle strutture universitarie e questo è un momento formativo fondamentale che contraddistingue questo corso da altre lauree triennali della stessa classe e che costituisce anche un avvicinamento al mondo del lavoro di particolare importanza”.

“Da sottolineare, inoltre, il costante consenso ricevuto per l’attivazione del Master di I livello in Materiali Compositi, all’interno della sede di questo corso, dedicato a uno degli argomenti più importanti nel campo della chimica e tecnologia dei materiali avanzati e che viene realizzato in collaborazione con un cospicuo numero di aziende del settore su scala sia locale che nazionale; la prossima edizione, decima, è attualmente aperta e la scadenza del bando di partecipazione è prevista per il 15/11/2024. Sia il Corso di Laurea che il Master sono due iniziative importantissime per una città come Faenza, che sta diventando un polo di eccellenza internazionale proprio nel campo dei materiali avanzati”.

Hanno presenziato alla cerimonia Martina Laghi, Assessora alla Scuola, Formazione e Sport del Comune di Faenza, Omar Montanari, Presidente della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, Loris Giorgini, Direttore del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” e Luca Cavallari Presidente di Faventia Sales, oltre a rappresentanti di tutti i sostenitori del Corso di Laurea: Comune di Faenza, Bucci Composites SpA, Cerdomus Srl, Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, Fondazione Flaminia, Fondazione Toso Montanari, MMB Software Srl, Randstad Italia SpA, Sacmi Imola SC e Vetriceramici Srl.