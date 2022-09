Due mostre per un viaggio nelle carceri femminili, una realtà “oscurata nella quotidianità”

Un viaggio all’interno delle carceri italiane, nelle realtà dedicate alle donne, dove molte detenute vivono anche con i loro bambini. È questo il viaggio fotografico che si percorre in questi giorni a Ravenna grazie ad una doppia mostra a Palazzo Rasponi, in piazza Kennedy, e al Darsenale, in viale Giovanna Bosi Maramotti. Un reportage del fotografo ravennate Giampiero Corelli: “Domani faccio la brava. Donne e madri nelle carceri italiane”, immagini racchiuse nell’omonimo libro edito da Danilo Montanari