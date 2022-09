“Abbiamo già avuto modo nei mesi scorsi di intervenire sull’annosa questione della chiusura del ponte tra le località di Torri di Mezzano e Grattacoppa, per i lavori di rifacimento dello stesso, svelando i preoccupanti retroscena del progetto. Retroscena taciuti dalla Giunta comunale sebbene siano la causa principale dei ritardi nel completamento dei lavori di rifacimento del ponte.

Una iniziativa doverosa la nostra, atta ad informare con elementi di verità, i tanti tra residenti ed operatori economici della zona, che da tempo chiedono di conoscere lo stato reale delle cose.

Ora siamo in attesa di capire se l’ennesima data annunciata di ultimazione dei lavori verrà rispettata.

Nel frattempo, riteniamo altrettanto doveroso sollecitare il sindaco Michele de Pascale e la Giunta comunale, affinché si adoperino per elargire ristori alle tante attività economiche ed ai residenti delle Località coinvolte, così da alleggerire i gravi danni ed i tanti disagi che stanno sopportanti da troppo tempo, per via della disastrosa gestione del progetto del nuovo ponte da parte dell’amministrazione comunale.

A tal fine, abbiamo da poco depositato due atti con i quali chiediamo al Consiglio comunale di votare favorevolmente la nostra proposta di ristori, nella speranza di poterli discutere in aula il prima possibile.”