Una donna di 38 anni è deceduta all’alba di mercoledì per circostanze ancora da chiarire. La donna era incinta, all’ottavo mese di gravidanza. I medici non sono riusciti a salvare il bambino.

L’allarme è scattato all’alba, quando la donna dormiva accanto al marito. L’uomo,accortosi delle forti difficoltà respiratorie della moglie, ha chiamato il 118 ed ha poi iniziato le manovre di soccorso. Dopo l’arrivo del personale del 118, la donna è stata trasportata all’ospedale di Ravenna, ma è deceduta poco dopo. Sarà ora disposta l’autopsia per stabilire le cause del decesso. La donna, oltre al marito, lascia un altro figlio.

In molti a Bagnara di Romagna hanno voluto esprimere un segno di vicinanza alla famiglia. Il sindaco Riccardo Francone ha così commentato la tragedia:

“Ci sono eventi e prove terribili, che il cervello e il cuore non vorrebbero nemmeno immaginare. Oggi un macigno enorme è caduto su famiglie che conosciamo da una vita, su persone cui vogliamo molto bene e il loro dolore è diventato subito anche il nostro. Vorrei avere le parole giuste, vorrei essere un sollievo per loro, ma non è così, non potrò esserlo davanti ad un dolore ed un lutto così grandi. Posso solo testimoniare a nome mio e di tutta la comunità bagnarese, una vicinanza vera, un abbraccio sincero, una condivisione dell’animo”.