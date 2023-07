Il Rotary Club di Faenza ha donato alla Pediatria e Neonatologia di Faenza una poltrona letto ed un frigorifero. Alla cerimonia di consegna erano presenti il presidente del Rotary, dott Giuseppe Gaiba, il dott. Paolo Dall’Osso (che ha curato l’iniziativa) e i soci dott.sa Maria Teresa Tosi e dott Riccardo Vicentini che hanno sottolineato la costante attenzione del Rotary per la sanita’ territoriale, con particolare riguardo ai progetti di umanizzazione.

Il dott. Federico Marchetti, direttore del Dipartimento Aziendale Donna Infanzia di Ravenna e della UOC di Pediatria, esprimendo grande gratitudine per la donazione, ha sottolineato che le attrezzature troveranno collocazione in una stanza dedicata ai neonati che hanno bisogno di cure minime dopo la nascita.

Il mese di luglio per il Rotary è considerato il mese della prevenzione e cura della salute materna ed infantile.

La poltrona letto, che consente di assicurare il migliore confort per la mamma durante la breve permanenza in Pediatria, è stata acquistata con il contributo del socio del Rotary Faenza, Massimo Petrini (Banca Mediolanum Forlì), che ha messo a disposizione il ricavato dalla vendita del suo libro di poesie “I ricordi dell’anima”. Nella maggioranza dei casi alla nascita il neonato con la madre rimangono negli ambienti molto confortevoli della Ostetricia e Ginecologia, con l’assistenza da parte del personale ostetrico e dei pediatri per i controlli che si fanno prima della dimissione. Il Rotary Club Faenza ha tenuto a sostenere questo importante progetto finalizzato al rilancio della Ostetricia e Ginecologia di Faenza, come testimoniato dalla Responsabile del servizio, dott.sa Chiara Belosi, presente alla donazione che ha ringraziato anche a nome del Direttore dell’Unità Operativa, dott Luca Savelli, oltre alle coordinatrici dr.ssa Laura Linari e Giulia Sebastiani. Un sentito ringraziamento è stato espresso anche da parte della Direzione Aziendale del Presidio Ospedaliero.