Donacibo: 15 quintali di generi alimentari raccolti nelle scuole di Faenza a favore delle persone in difficoltà

15 quintali di generi alimentari raccolti durante il Donacibo nel territorio di Faenza, l’iniziativa di raccolta alimentare nelle scuole nata nel 2007 a favore delle persone in difficoltà. 106 le classi coinvolte dall’iniziativa del Banco di Solidarietà negli istituti Lanzoni, Sant’Umiltà, Carchidio-Strocchi e l’istituto comprensivo di Brisighella. Un risultato che è andato ben oltre le speranze degli organizzatori. Dopo la pausa dovuta alla pandemia, infatti, l’iniziativa è tornata solo quest’anno ad essere proposta alle scuole e in molti temevano poche adesioni.

Nel pomeriggio di martedì, poi, gli alunni della terza media di Sant’Umiltà si sono ritrovati nella sede del Banco di Solidarietà per aiutare i volontari dell’associazione a preparare i pacchi da donare alle famiglie