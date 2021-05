Il Centro di Aggregazione Giovanile “Circus” è felice di presentare la seconda Giornata Green. Assieme ai ragazzi e alle ragazze del CCR – Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato organizzato un altro pomeriggio – venerdì 14 maggio, con ritrovo alle ore 15.00 alla sede del “Circus” presso il Centro policulturale “Le Medie”, in via Roma 10 – per mantenere pulito e ordinato il parco fluviale. L’invito è esteso a tutta la cittadinanza.

Per info: 342 7702353 (numero di servizio del “Circus”)