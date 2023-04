Dall’inferno al paradiso. Va sotto di due gol, rimonta, pareggia, sfiora il successo nei tempi regolamentari e poi vince ai calci di rigore la Under 19 Juniores del Faenza Calcio con l’agguerrito Castelvetro nel match in gara unica valido per i quarti di finale. La squadra di Nicola Cavina ha affrontato un avversario tosto guidato da Troccoli, molto solido in difesa che ha chiuso tutti i varchi.

Dopo il primo tempo senza particolari emozioni, nella ripresa il Faenza ha cominciato spingendo sull’acceleratore e ha costruito due palle gol con Errani e Navarro. Poi all’improvviso, il Castelvetro è passato grazie a Nardi, pronto ad approfittare di una uscita difettosa di Luce. Il Faenza ha accusato il colpo e si è disunito per essere poi trafitto da Teffe bravo a colpire di testa su calcio piazzato.

In doppio svantaggio la squadra biancoazzurra ha saputo reagire con carattere prima accorciando con Ceroni che ha ribattuto in rete la palla respinta dal portiere modenese su calcio di rigore assegnato per un fallo di mano, poi con Morganti di testa nell’assalto finale. Addirittura, i manfredi potevano vincere se sul contropiede partito da Emiliani e proseguito da Bagnolini, non avesse sbagliato Dardi.

Giusto così per il portiere biancoazzurro Luce che parando due calci di rigore si è riscattato alla grande, mentre i compagni Ceroni, De Marco, Errani e Emiliani sono stati infallibili dal dischetto.

Ora il Faenza giocherà la semifinale sabato 15 aprile (ore 16) allo stadio “Bruno Neri” contro la Fidentina. Nell’altra partita un derby tutto parmense tra il Piccardo Traversetolo e il Colorno.

Gli altri risultati del settore giovanile

Bene anche l’Under 17 (2006) di Alberto Fiorentini che vince la gara degli ottavi di finale della Fossil Cup, il torneo giovanile Allievi più grande d’Italia, superando 2-0 il Sasso Marconi, grazie alle reti di Velia e Sirotti. Nei quarti di finale il Faenza giocherà martedì 18 aprile (ore 20.45) allo stadio di Rubiera (Reggio Emilia) con il Fraore Noceto.

Nel frattempo, in campionato, l’Under 17 ha di nuovo affrontato Sasso Marconi, pareggiando 2- 2 in trasferta grazie alle reti di Zoli e Sirotti. Dopo la pausa pasquale, il ritorno in campo il 16 aprile per l’ultimo match della stagione regolare allo stadio “Bruno Neri” contro la Sammaurese.

L’Under 16 (2007) di Matteo Negrini vince 2-1 sul campo del Persiceto 85, nel bolognese grazie ai gol di Baha e Fantinelli. Il 16 aprile ultima partita di campionato al campo “San Rocco” con il River Delfini 2018.

Nuovo stop per l’Under 15 (2008) di Alessandro Fabbri sconfitta 1-3 in casa dal Bakia Cesenatico. Unico gol manfredo di Di Mauro. Il 16 aprile match con l’Edelweiss Jolly.

L’Under 14 (2009) di Francesco Di Nunzio perde di misura 0-1 il derby con il Faventia. Il 16 aprile gara esterna sul terreno del Placci Bubano Mordano.

Nel campionato Esordienti, i 2011 di Fabrizio Ciottoli pareggiano il derby con la Virtus poi al prestigioso torneo Tassi a Castel Maggiore passano il turno come primi del girone.