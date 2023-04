Museo d’Arte della Città di Ravenna si trova all’interno del complesso monumentale della Loggetta Lombardesca che prende il nome dalla splendida loggia cinquecentesca dell’edificio.

Le Collezioni della Pinacoteca conservano opere risalenti al periodo compreso tra il XIV e il XXI secolo. Tra le testimonianze più significative spiccano quelle di Nicolò Rondinelli, Giorgio Vasari, Guercino, Bertel Thorvaldsen, Domenico Baccarini.

Il contemporaneo è documentato da alcuni nomi eccellenti, come Schifano, Festa, Boetti, Castellani fino all’irriverente Cattelan, lo street artist Banksy e Edoardo Tresoldi con Sacral, una grande installazione nel chiostro.

Le Collezioni permanenti del MAR sono fruibili nella loro quasi totalità: la zona delle cellette, che ospita parte della collezione antica è chiusa al pubblico per lavori di riallestimento, insieme alle sale espositive e al quadriportico del piano terra che accoglierà la collezione dei mosaici contemporanei.

In questa fase in cui il museo non è fruibile totalmente le tariffe di ingresso sono state riviste dalla direzione: il biglietto intero è di € 5 e il ridotto di € 3.

Durante le festività pasquali il MAR sarà regolarmente aperto con il seguente orario:

martedì – sabato 14:00 – 18:00

domenica e festivi 10:00 – 19:00

chiuso il lunedì

La biglietteria chiude un’ora prima