Il Comitato CRI di Ravenna promuove un corso di accesso per diventare Volontario di Croce Rossa Italiana che avrà inizio il prossimo 21 gennaio alle ore 20.30 per concludersi il 9 febbraio. Il corso si svolgerà in presenza presso la sede di Via Guaccimanni, 19 a Ravenna.

Oggi sempre più è necessaria la partecipazione e il supporto ai cittadini in tante situazioni e non solo di emergenza. Per questo il Comitato CRI di Ravenna organizza corsi per diventare Volontario/a con lo scopo di sensibilizzare alla cultura ed ai valori del Movimento; offrire una solida preparazione di base, nonché conoscenze pratiche ed utili; assicurare una visione completa del contesto locale, nazionale ed internazionale, fornendo strumenti di orientamento nella scelta dei servizi da svolgere; far acquisire la capacità di porre in essere i gesti salvavita; assolvere agli adempimenti richiesti dalla legge in ordine a salute e sicurezza del Volontario.

Età per iscriversi a partire da anni 14.

Per iscrizioni: portale nazionale di CRI: www.gaia.it e per ulteriori informazioni si può contattare il Comitato CRI di Ravenna all’indirizzo mail: ravenna@cri.it

Scadenza per iscrizione: martedì 21 gennaio ore 18.