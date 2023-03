La consigliera del Partito Democratico, Maria Cristina Gottarelli, porterà domani in Consiglio comunale il tema del centro doposcuola per minori cinesi.

“Casa Italia-Cina”, dedicato alle ragazze e ai ragazzi cinesi dai 4 ai 17 anni, si trova dal 2021 nell’ex seminario arcivescovile in piazza Duomo. Il progetto è ideato e sviluppato dalla Cooperativa sociale Montetauro di Coriano, espressione socio assistenziale del servizio di una comunità monastica e dossettiana. Il centro ospita 35 bambine e bambini cinesi ed è aperto nel pomeriggio dei giorni feriali durante il periodo scolastico e in luglio e agosto come centro estivo.

«Le piccole e i piccoli di seconda e terza generazione – scrive Gottarelli – arrivano nel centro sia per il bisogno di rafforzare la lingua italiana che per apprendere la lingua cinese scritta e parlata. Per l’insegnamento della lingua cinese, il centro utilizza per l’italiano diverse maestre ancora in servizio o in pensione che fanno volontariato e per il cinese possono contare su studenti universitari madre lingua. Inoltre viene fornito aiuto nei compiti durante l’anno scolastico e per quelli delle vacanze durante l’estate.

Per quanto riguarda le bimbe e i bimbi dell’asilo si cerca di venire incontro alle esigenze delle famiglie che lavorano e si aiutano le adolescenti e gli adolescenti a imparare l’italiano visto che molti arrivano nella nostra città senza conoscere la nostra lingua e spesso si sentono esclusi. Il linguaggio è già di per se uno strumento di integrazione e, inoltre, le operatrici e gli operatori collaborano con diverse pediatre di famiglia e i servizi territoriali di salute mentale. Con le scuole trattano insieme alle insegnanti e agli insegnanti le tematiche psicopedagogiche specifiche delle cittadine e dei cittadini cinesi, delle loro abilità o limitazioni nell’apprendimento scolastico italiano.

Quindi riteniamo importante – conclude la consigliera del PD – un supporto dell’amministrazione a questo apprezzabile progetto.»