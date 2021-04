Discarica a cielo aperto di fronte al centro commerciale Teodora

Plastica, scarti di cibo, cartacce gettate a terra: si presenta così l’area verde davanti ai negozi del parco commerciale Teodora, poco distante dal Pala de Andrè. Il prato appare purtroppo disseminato di rifiuti di varia natura, come hanno già segnalato alcuni cittadini. La spazzatura occupa anche parte del canale che corre parallelo a viale Europa, dove è presente un piccolo corso d’acqua. I rifiuti abbandonati si trovano poco distante dall’area dove sorge il nuovo centro commerciale Teodorico, ampliamento del Teodora, dove sono in corso i lavori per completare il parcheggio riservati ai clienti dei nuovi negozi.