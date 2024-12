Disagi sulla Faentina: una manifestazione che coinvolga tutte le comunità attraversate dalla linea ferroviaria

Pendolari, comitati di genitori e amministrazioni comunali potrebbero tutti quanti unirsi insieme per una manifestazione lungo tutta la linea ferroviaria della Faentina. La proposta è del sindaco di Marradi Tommaso Triberti, che punta a coinvolgere non solo le altre comunità del Mugello, ma tutte le realtà da Firenze e Faenza. Troppi i disagi per i viaggiatori, oggi nuovamente senza treno a causa dell’allerta meteo. Nell’ultimo anno e mezzo troppe volte i viaggiatori, lavoratori, studenti, turisti sono rimasti a piedi a causa della sospensione dei treni e di un numero di navette sostitutive insufficiente per ospitare tutti coloro che avevano acquistato un biglietto o un abbonamento. Troppi i ritardi. Troppe le giornate in cui si esce di casa senza sapere se ci sarà un treno per raggiungere un luogo di lavoro o una scuola.