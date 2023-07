Oltre il fango, la comunità. Questo il titolo dell’incontro pubblico organizzato per giovedì 13 luglio alle 9.30 a Faenza dai tre settimanali diocesani romagnoli Corriere Cesenate, Il Piccolo, Risveglio. Nell’aula magna del seminario Pio XII di Faenza (via degli Insorti 2/A) si ragionerà dell’alluvione in Romagna a due mesi di distanza da questo tragico evento.

Testimonianze, riflessioni e progetti saranno portati da diversi relatori. Tra questi monsignor Mario Toso (vescovo della diocesi di Faenza-Modigliana), Castrese De Rosa (prefetto di Ravenna), suor Chiara Agati (dottoressa in Scienze ambientali), Samuele Marchi (vicedirettore Corriere Cesenate, responsabile redazione di Faenza). Interverranno anche esponenti della Caritas di Faenza, del Gruppo aiuto Cesena, dell’Agesci di Ravenna-Faenza. Tra i saluti introduttivi, anche quelli del sindaco di Faenza, Massimo Isola.

L’incontro è in collaborazione con la Diocesi di Faenza-Modigliana, la Fisc Emilia-Romagna, l’Ucsi regionale e l’Ufficio comunicazioni sociali della Conferenza episcopale Emilia-Romagna.