Antenna al parco Montessori. Ancisi: “Dal Comune diversi errori. Non si poteva costruire”

Nel rilasciare il via libera all’antenna del parco Montessori, sono stati commessi diversi errori da parte del Comune di Ravenna. Ne è convinto Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, che presenterà in consiglio comunale una mozione per la revoca della concessione a Wind. Per l’antenna 5G la compagnia telefonica pagherà un canone di 800 euro all’anno. Secondo il consigliere comunale, che cita sentenze di tribunale, per l’antenna non si può parlare di servizio pubblico, anche perché l’area dove sarà collocata non è sprovvista di copertura. Un’area, secondo Ancisi, di interesse paesaggistico-ambientale, dove un tempo arrivava il mare, quindi dove non sarebbe concesso costruire. Se la mozione dovesse essere respinta, i cittadini potrebbero comunque sempre rivolgersi al Tar.