Dalla Giornata della Terra al Global Digital Strike: i temi della tutela ambientale al tempo del covid-19

Oggi 22 aprile si celebra l’Earth Day, la Giornata mondiale della Terra: Legambiente ha lanciato una serie di iniziative per sensibilizzare e rendere partecipi i cittadini sulla tutela ambientale, a partire da un flashmob digitale, per ricordare che la ripartenza post Covid-19, non potrà prescindere dalla e dal fare i conti con la crisi climatica.

Chiunque voglia far sentire la propria vicinanza alla Terra, oggi può scattare una foto mentre “abbraccia il #pianeta” pubblicandola sui social.

Il passo successivo sarà il quinto sciopero globale dei ragazzi di Fridays For Future del 24 aprile