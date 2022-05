Crocieristi rimasti a piedi in città: il Comune esorta privati e strutture ad organizzarsi | VIDEO

Potenziare i collegamenti dalla città al terminal crociere. La richiesta viene dall’Amministrazione Comunale e sostanzialmente è diretta verso il settore privato. Arriva anche in consiglio comunale la polemica legata ai crocieristi che terminata la visita in città non hanno trovato un taxi o una navetta per far ritorno al terminal di Porto Corsini. La problematica, evidenziata sui social da Filippo Donati, albergatore e consigliere comunale di Viva Ravenna, è stata portata in consiglio comunale dal capogruppo del Partito Repubblicano Chiara Francesconi.