Tra i 5 finalisti del prestigioso concorso letterario organizzato dalla Fondazione il Campiello – Confindustria Veneto, rivolto a giovani di età compresa fra i 15 e i 22 anni per la scrittura di un racconto a tema libero in lingua italiana, vi è anche la 22enne ravennate Arianna Babbi che ha scritto “Da lontano” per la 25a edizione del Campiello Giovani