“Creatività digitale: codice umano e linguaggi artificiali”, sarà questo il filo conduttore di workshop, laboratori interattivi e seminari, che condurranno i partecipanti all’esplorazione delle potenzialità dei social media come strumenti di espressione creativa e di comunicazione responsabile. L’appuntamento è a Palazzo Rasponi dalle Teste il 22 e il 23 novembre con la consulenza scientifica di G-Lab S.r.l. Impresa Sociale della Fondazione Golinelli.

Venerdì 22 novembre si parlerà di “Navigare digitale: verità e consapevolezza nei social media” con l’intento di accrescere la consapevolezza nell’uso delle piattaforme digitali, anche rispetto alle fake news e al loro uso creativo e responsabile. La presenza di giornalisti digitali, content creator ed esperti di fake news, permetterà di fornire al pubblico esempi pratici di contenuti multimediali e pratiche creative social. All’incontro della mattina, dalle 10 alle 12,30, moderato da Pierdomenico Memeo, divulgatore scientifico, parteciperanno Gabriele Tazzari, Technology Advisor, Guglielmo Ubaldi, Innovation Enthusiast e Creativo, e Michelangelo Coltelli, fondatore di BUTAC – Bufale Un Tanto Al Chilo. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 16,30, si svolgeranno tre workshop pratici e interattivi riservati ai giovani tra i 14 e i 18 anni che possono trovare le relative informazioni e il modulo di iscrizione al seguente link https://bit.ly/48LHaov.

La giornata di sabato 23 novembre dal titolo “Il codice creativo tra umano e artificiale” è dedicata ad approfondimenti sull’intelligenza artificiale. L’incontro della mattina, sempre moderato da Pierdomenico Memeo e sempre dalle 10 alle 12,30, vedrà la partecipazione, oltre che di Gabriele Tazzari, anche di Guglielmo Ubaldi, Innovation enthusiast e creativo, e di Michele Di Pasquale, Artista digitale. I seminari del pomeriggio, dalle 14 alle 16,30, esploreranno le applicazioni creative dell’AI fornendo ai partecipanti le competenze necessarie per integrare queste tecnologie nei loro progetti artistici e creativi. Esperti del settore condivideranno esempi concreti di come questa tecnologia possa essere applicata per realizzare progetti innovativi, promuovendo così una visione all’avanguardia dell’intersezione tra tecnologia e creatività. I workshop pomeridiani sono rivolti ai giovani tra i 14 e i 25 anni che possono trovare informazioni e compilare il modulo di iscrizione al seguente https://bit.ly/3YM0ME2.

La partecipazione è gratuita.