Tragedia nel primo pomeriggio di oggi un ciclista di 71anni è stato travolto sulla strada provinciale Naviglio da un automobilista di 24 anni alla guida di una Fiat Punto. Entrambi erano in direzione Faenza, il ciclista nell’impatto dopo essere stato sbalzato sul parabrezza, è finito sul tetto della vettura, sul posto gli operatori del 118 ma nonostante i tentativi di rianimarlo il 71enne era già morto. Il conducente dell’auto è stato portato in ospedale sotto choc per accertamenti. La Polizia Locale ha chiuso temporaneamente la provinciale per effettuare i rilievi e capire la dinamica del sinistro.