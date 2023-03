Palazzo Manfredi ha ospitato la cerimonia di consegne dei certificati per gli studenti che hanno partecipato al Corso Ifts di Tecnico ceramico per lo sviluppo, la sostenibilità e il design dei mestieri artigiani e del Made In Italy.

Quella conclusosi è la terza edizione del corso IFTS in ambito ceramico (il decimo dalla costituzione di una scuola di alta specializzazione ceramica) ed è stato gestito dalla sede didattica di Faenza di Cna Formazione Emilia-Romagna, attività co-finanziata dalla Regione Emilia Romagna con risorse del Programma Fondo sociale europeo. Il Corso mira all’attivazione processi produttivi e servizi utili al settore della ceramica collaborando con imprese artigiane nello sviluppo di progetti ceramici che coniughino tradizione e innovazione, in particolare riferibile ai temi della ‘green innovation’ del design circolare.

I 19 studenti che hanno ricevuto il certificato di specializzazione tecnica superiore hanno terminato il loro periodo didattico a novembre dello scorso anno e ieri mattina per loro è stato il momento ufficiale della consegna degli attestati alla presenza del sindaco Massimo Isola e dell’assessore all’istruzione, formazione e università, Martina Laghi. Ad accompagnare i corsisti la coordinatrice organizzativa, Ilaria Blancato e Viola Emaldi, coordinatrice didattica.

Alla cerimonia di consegna era presente anche Elisa Grillini, presidente CNA Ceramica di Ravenna, impegnata nel progetto e nell’orientamento in uscita per coloro che vogliano intraprendere la strada dell’artigianato ceramico.

“Il Corso -ha sottolineato il sindaco Massimo Isola- nasce da una seria riflessione sul tema della formazione ceramica post-diploma, all’indomani della modifica degli Istituti d’Arte in licei e dalla presa di coscienza della trasformazione del mondo del lavoro legato alla ceramica stessa. La necessità di un corso di formazione specifico e per nuove competenze come quello posto in essere, nasce a Faenza non casualmente ma perché qui, prima ancora che la produzione di manufatti, è sorta, da almeno un secolo una didattica specifica su questo materiale. Oggi, a distanza di dieci anni dal primo corso di formazione ceramica, prima ITS poi trasformatosi in IFTS, Faenza è l’unica città che ospita una scuola di formazione importante che integra i canoni scolastici e formativi coniugati con quelli del mondo del lavoro”.

Il Corso Ifts di Tecnico ceramico per lo sviluppo, la sostenibilità e il design dei mestieri artigiani e del Made In Italy si articola in 800 ore, 300 delle quali di stage e promuove l’inserimento di giovani talenti e professionisti nel mondo ceramico dei mestieri d’arte e design, puntando su una valida formazione tecnica e su un rapporto diretto con il mondo delle professioni e del lavoro, considerando anche la sempre maggiore propensione verso l’autoimprenditorialità.