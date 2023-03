Venerdì 10 marzo, poco dopo le 7 del mattino, all’altezza del civico 253 di via Fiume Montone Abbandonato, una ragazza è stata investita da un’auto mentre si stava recando a scuola in sella alla sua bicicletta è stata investita. L’automobilista, senza prestare soccorso alla minorenne, si è dato alla fuga. Dapprincipio, la studentessa, in stato confusionale ed col timore di arrivare a scuola in ritardo, si è rialzata ed è risalita sulla sua bici per dirigersi a scuola.

Purtroppo pochi attimi dopo esser giunta al liceo, i dolori hanno iniziato a manifestarsi: violenti mal di testa, dolori dovuti a delle contusioni al braccio e su tutto il corpo. Sono quindi stati avvertiti i genitori e la giovane è stata portata in pronto soccorso.

La ragazza è stata dimessa in giornata, salvo poi tornare in ospedale, dove tutt’ora è ricoverata, per la permanenza dei dolori.

“Appena ‘lo sportello del sorriso’ a cura dell’Odv Il Terzo Mondo ha ricevuto la segnalazione di questa terribile situazione causata da questo ignoto pirata della strada, ho immediatamente informato il Comandante Andrea Giacomini della Polizia Locale dell’accaduto”. Afferma il presidente della Onlus Charles Tchameni Tchienga. “Ora tutto è al vaglio degli agenti della Polizia Municipale di Ravenna. Chi ha visto qualcosa parli. Contiamo sulla buona volontà e la sensibilità dei ravennati. Solo con la collaborazione di tutti le indagini della polizia Locale potranno avere un lieto fine. Ciò che è accaduto può e potrebbe un giorno succedere a chiunque di noi.”