“Una straordinaria occasione per presentare le eccellenze di Ravenna, insieme con quelle dell’intera Emilia-Romagna, in una grande vetrina internazionale, intercettando l’interesse di importanti investitori”.

Con queste parole l’assessora allo Sviluppo economico Annagiulia Randi definisce la partecipazione, in rappresentanza del Comune di Ravenna e all’interno di una delegazione guidata dalla Regione, all’edizione 2023 del Mipim (Marché international des professionnels de l’immobilier) di Cannes.

Con 5.400 investitori e più di 500 amministrazioni pubbliche presenti, il Mipim raccoglie istituzioni pubbliche e realtà private interessate al mercato immobiliare e allo sviluppo territoriale.

Ravenna, oltre che con il Comune, partecipa con rappresentanti di Sapir e dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro – settentrionale, per promuovere la Darsena, il cui percorso di valorizzazione e rigenerazione viene costantemente portato avanti con interventi infrastrutturali ed è stato al centro del progetto europeo Dare, il tecnopolo, gli insediamenti produttivi e logistici del porto.

“La nostra presenza – aggiunge l’assessora Randi – assume un peso specifico ancora più importante grazie al fatto di essere stata promossa in una logica di sistema e di networking, insieme con le realtà più significative dell’Emilia-Romagna, importantissima per favorire l’interesse degli investitori e che per quello che nello specifico ci riguarda mira a promuovere lo sviluppo del porto, del tecnopolo e la riqualificazione della Darsena in chiave green”.