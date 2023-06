“Dopo quello che è successo con la recente alluvione, proseguire nello sviluppo della capacità edificatoria senza neppure prendersi il tempo per un’ampia riflessione pubblica è incomprensibile. A maggior ragione se si considera che i residenti della città di Ravenna negli ultimi anni sono significativamente diminuiti e che le strutture commerciali e di servizio sono già oggi sovrabbondanti.

Una questione decisiva interroga la politica su quali siano le ragioni per le quali non ci si è per tempo limitati nell’uso del territorio; ora serve porvi rimedio e in fretta.”

Massimo Corbelli, segretario comunale del Psi di Ravenna