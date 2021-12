l’In…Stabile Compagnia di Faenza torna a calcare il palcoscenico di un teatro con “La Maledizione di Aurora”, uno spettacolo adatto a tutta la famiglia

“Entrate con noi, anche se solo per un’oretta, in un mondo di magia: vi racconteremo la storia di una principessa, di simpatiche fatine e di una terribile maledizione che solo il bacio del vero amore potrà spezzare”

La Maledizione di Aurora va in scena al Teatro San Giuseppe di Faenza Via Dal Pozzo, 19, domenica 26 dicembre (successivamente in replica il 6 gennaio), alle ore 15.15 e alle ore 18.15

Prenotazione Obbligatoria

Per Info e Prenotazioni: Cell. 370 3255878 (solo via SMS e Whatsapp)

La compagnia In…Stabile nasce nell’estate del 2014, da subito impegnata con il primo spettacolo, Belle e La Bestia, che poi ha messo a tutta la compagnia la voglia di continuare.

“La nostra compagnia è formata da tante persone, di età diverse, che hanno deciso di mettersi in gioco per fare divertire il proprio pubblico e soprattutto per divertirsi con questa splendida arte che è il teatro, impegnandosi con dedizione e a volte anche piccoli sacrifici, per poi godere della soddisfazione e dell’energia che il pubblico dà al gruppo, e che il gruppo dà al singolo: qualcosa di unico e una molla per continuare ad impegnarsi ancora più di prima, a spingersi oltre i propri limiti e a crescere insieme a chi ci sta intorno.”