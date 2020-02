A partire dalla serata di ieri l’amministrazione e il sindaco sono in costante contatto con la Regione, la prefettura e l’Ausl per tenere monitorata la situazione nazionale e regionale relativa al Corona virus.

Va ribadito che non sussistono al momento in Romagna motivazioni che inducano a prefigurare una situazione di allarme o di pericolo né al momento, casi positivi.

Restano valide le raccomandazioni già rese note, in chiave preventiva e diffuse dal Ministero della Salute, ovvero:

Lavarsi spesso le mani Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus



In particolare, come da indicazioni della Regione Emilia Romagna, i cittadini che abbiano il sospetto di aver avuto contatti con il virus, specie se presentano sintomi, sono invitati a non recarsi di persona in Pronto soccorso o presso altre strutture sanitarie, bensì a contattare il 118 in modo da ricevere ogni utile indicazione sul da farsi.

Al link del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228 si possono trovare tutte le risposte alle domande più frequenti.

L’amministrazione e il sindaco rimangono in costante contatto con la Regione, la prefettura e l’Ausl per tenere monitorata la situazione.