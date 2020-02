Riduzione dei rifiuti: fontanelle d’acqua a scuola per eliminare l’uso delle bottiglie di plastica

Le scuole della provincia di Ravenna potrebbero a breve veder installate delle fontanelle destinate agli studenti. I comuni ravennati infatti hanno partecipato tutti insieme ad un bando di Atersir, l’AgenziaTerritoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, ideato per finanziare progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti. La proposta dei comuni ravennati prende il nome di “Acqua e scuole 2020” e s prefigura di installare nelle scuole le fontanelle in modo tale da ridurre l’utilizzo delle bottigliette di plastica, acquistabili nei distributori automatici. In caso di esito positivo al bando, le fontanelle verranno installate da Romagna Acque ed entrerebbero in sinergia con la nuova politica di distribuzione delle borracce ai giovani.