Come l’acqua scava la pietra: al Malmerendi una mostra adatta anche agli ipovedenti

“Gutta cavat lapidem”, la goccia scava la pietra. Inaugura domenica 2 aprile, alle 16, la nuova mostra del Museo Civico di Scienze Naturali di Faenza. Si tratta di una mostra inclusiva, ideata per essere fruibile anche da persone ipovedenti e non vedenti, curata dal Centro Italiano di Documentazione Speleologica “Franco Anelli” della Società Speleologica italiana e dal Museo Tolomeo – Istituito dei Ciechi “Francesco Cavazza”. Il tema centrale dell’esposizione è l’acqua e la tenacia nel modellare la superficie terrestre, scavando in profondità che possono raggiungere dimensioni inimmaginabili. Al contempo è una metafora del lavoro degli speleologi, che lentamente, poco per volta, scoprono grotte e la storia dei territori.