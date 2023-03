All’interno della Casa del Popolo, Circolo Arci di Granarolo Faentino, frazione di Faenza, è stata inaugurata una sala multimediale dedicata alle attività ricreative e formative. Lo spazio, fortemente voluto dai ragazzi, rappresenta una novità per la comunità granalorese ma soprattutto un’opportunità di crescita e sperimentazione per le nuove generazioni.

Il progetto di allestimento della sala è stato interamente sviluppato dai ragazzi che hanno messo a disposizione la loro creatività, le idee e il tempo per creare un ambiente tecnologico e accogliente. La sala multimediale è infatti dotata di tutte le attrezzature necessarie per svolgere corsi di formazione, ma anche per accogliere momenti di svago e divertimento come giochi, proiezioni cinematografiche e fare musica.

I giovani di Granarolo sono orgogliosi di poter offrire alla comunità questo nuovo spazio dedicato alla crescita culturale e sociale, che prende vita grazie all’impegno dei ragazzi.

Il taglio del nastro, sabato 26 marzo, è avvenuto alla presenza del parroco di Granarolo don Claudio e del presidente del circolo, Claudio Casadio, seguito da un brindisi di inaugurazione con Nicolò Bosi, presidente del consiglio comunale di Faenza, a suggellare questo nuovo traguardo.

Un sentito ringraziamento va al Consiglio Direttivo uscente che ha supportato l’investimento e ad Arci che ha canalizzato le idee dei più giovani per dargli forma.