Grave incidente a Lido Adriano nel pomeriggio di lunedì all’altezza dell’incrocio fra via Manzoli e via Botticelli. Ad avere le conseguenze peggiori è stato un motociclista, ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena mediante elimedica, dopo una caduta a terra causata da un urto con un pick up.

Entrambi i veicoli procedevano in direzione di Lido di Dante. Il pick up ha tentato il sorpasso di un’auto. Nell’affrontare la manovra, il conducente però non si è accorto che alle sue spalle il motociclista, in sella ad una Yamaha enduro, aveva a sua volta iniziato la manovra di sorpasso. Auto e pick up sono così entrati in collisione. Dopo la richiesta di soccorso alla centrale operativa, in assistenza al ferito sono arrivate un’ambulanza e l’elimedica, mentre la Polizia Locale di Ravenna ha chiuso la strada e si è occupata dei rilievi dell’incidente