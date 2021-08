Auto fuori strada a Russi, poco prima del Mercatone Uno, intorno alle 19.15, lungo la via Faentina Sud-Brisighellese. Un automobilista, classe 1959, è stato trasportato in ospedale a Cesena con il codice di media gravità. L’uomo, al volante di una Skoda, stava procedendo in direzione di Faenza, quando, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, è uscito di strada nell’affrontare una curva.

L’auto è capottata nel terreno a fianco la carreggiata e si è arrestata nel fosso. Nonostante una dinamica molto violenta descritta dai testimoni che hanno chiamato i soccorsi, l’automobilista sembra essersela cavata con conseguenze meno gravi del previsto. A far luce sull’accaduto saranno i carabinieri di Ravenna, intervenuti per registrare i rilievi dell’incidente.