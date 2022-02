Lunedì 28 febbraio, alle 21, al cinema Europa di Faenza è in programma il film documentario ‘The Passengers’, di Tommaso Valente e Christian Poli.

La pellicola porta sul grande schermo l’esperienza di Housing First – Prima la casa, progetto di contrasto alla marginalità gestito dal Consorzio Solco sul territorio della Provincia di Ravenna. ‘The Passengers’ è la storia di una possibilità per quelle persone ancora alla ricerca di una collocazione nel mondo e di un nuovo inizio. Al centro della loro storia, e della filosofia di Housing First, la convinzione della centralità dell’abitare sociale. È infatti proprio nel racconto di convivenze, spesso conflittuali, e nell’evocazione di tortuosi percorsi di vita che nel film emerge il senso di una via possibile per cogliere un’opportunità di riscatto.

“Diritto all’abitazione e l’abitare sociale -spiega l’assessore Davide Agresti– sono i due pilastri del nostro impegno nelle politiche di welfare nella comunità. In questi mesi, di forte emergenza abitativa, l’housing first è stato lo strumento flessibile con il quale abbiamo risposto ai bisogni e per la costruzione dei percorsi di autonomia. Un valore aggiunto imprescindibile per la nostra azione sociale e il motivo per il quale vogliamo implementare questa misura. Il lavoro di narrazione di Valente e Poli ci rende più consapevoli delle sfide e delle opportunità di queste esperienze”.

Il docufilm è stato realizzato con il sostegno della Regione Emilia Romagna e con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con il Consorzio di cooperative sociali Solco Ravenna e Instant Documentary.