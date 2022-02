Giovedì 3 marzo alle ore 20.45 si terrà “Non più, non ancora”, l’ultima delle tre conferenze online condotte da Maria Grazia Contini, per molti anni docente di pedagogia presso l’Università di Bologna.

La conferenza – organizzata dal Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina, in collaborazione con il Rotary Club di Faenza – è rivolta a tutti i genitori e a tutti coloro che in qualche modo si occupano di preadolescenti e adolescenti.

Non più bambini, non ancora grandi: ragazze e ragazzi preadolescenti ai quali è dedicato il documentario che la dott.ssa Maria Grazia Contini presenterà durante la conferenza, aprendo una riflessione sui loro vissuti e su come gli adulti possono sostenerli e accompagnarli nella crescita.

Per iscriversi o ricevere informazioni sull’evento è possibile contattare il Centro per le Famiglie via mail all’indirizzo informafamiglie@romagnafaentina.it o telefonando allo 0546 691871.