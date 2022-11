Sabato 12 novembre, alle ore 18.00, presso la Casa del Teatro – Teatro Due Mondi (via G. Oberdan, 7), l’Associazione SOS Donna ODV, centro antiviolenza, e il Gruppo Emergency di Faenza, promuovono un incontro di approfondimento sui diritti delle donne afghane e sulla situazione del Paese, a più di un anno dalla caduta di Kabul per mano dei Talebani.

Con il ritorno dei talebani la condizione femminile in Afghanistan ha fatto un balzo indietro di 20 anni: alle donne sono stati proibiti gli studi superiori e le cariche pubbliche. Sono state bandite dallo sport e scoraggiate a uscire di casa senza un parente uomo. E’ stato loro imposto di indossare un velo integrale in pubblico e vietato di lavorare fuori casa, ad eccezione di alcuni lavori. Non ci sono donne nel governo, né esiste un dicastero dedicato alle problematiche femminili. Ma le donne afghane sono state anche le prime a trovare il coraggio di protestare pubblicamente nel mese di agosto del 2022, per ricordare “il giorno nero”, com’è stato tristemente definito quel 15 agosto dello scorso anno che ha segnato la fine delle libertà per un popolo intero.

Durante l’incontro interverrà Oriella Mingozzi, esperta di diritto internazionale umanitario e volontaria dell’Associazione SOS Donna, che parlerà di “Afghanistan ieri e oggi, attraverso i diritti negati alle donne”. La serata sarà arricchita da un intervento del Gruppo Emergency Faenza, che presenterà i progetti promossi dall’Organizzazione in Afghanistan, con particolare riferimento al Centro di Maternità di Anabah, nella Valle del Panshir.

Saranno presenti inoltre Gabriella Orlando, volontaria del Coordinamento Italiano di Sostegno alle Donne Afghane (CISDA), che parlerà dei progetti di solidarietà a favore delle donne afghane promossi dall’Associazione sin dal 1999, e Sapeda, attivista afghana indipendente, che porterà una testimonianza diretta della condizione delle donne nel Paese.

L’iniziativa fa parte della campagna #StandUpWithAfghanWomen! – a cui l’Associazione SOS Donna ODV ha aderito – che si propone di tutelare i diritti umani in Afghanistan e di promuovere un’azione incisiva per il sostegno alle realtà democratiche e antifondamentaliste che operano nel Paese. La campagna nasce dalla collaborazione tra CISDA e Large Movements nell’ambito della rete euro-afghana di coalizione per la democrazia e la laicità, e promuove azioni di informazione, sensibilizzazione e advocacy, rivolte alla società civile e ai decisori politici, a sostegno del diritto all’autodeterminazione per il popolo afghano. Tutte le persone possono contribuire alla Campagna firmando la Petizione su Change.org

Seguirà un aperitivo offerto ai/alle partecipanti. L’ingresso alla serata è a offerta libera, allo scopo di raccogliere fondi che verranno destinati alle attività di Emergency e di CISDA a sostegno delle donne in Afghanistan. Si ringrazia Teatro Due Mondi per l’ospitalità e la collaborazione nell’organizzazione della serata.

Per l’iniziativa è stato richiesto il patrocinio non oneroso dell’Unione della Romagna Faentina.