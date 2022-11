In partenza da lunedì 14 novembre un ciclo di consulenze gratuite sulla lettura accessibile a cura di “Reciprocamente”, centro di formazione e consulenza di Ravenna. Cinque date per un totale di 10 consulenze, che si terranno a Casa Vignuzzi in via San Mama 175 o alla Biblioteca Holden di via Baccarini 1, a seconda della fascia d’età per la quale verrà fatta richiesta.

Negli incontri un’esperta risponderà a famiglie, genitori, insegnanti o altre categorie che ne avessero esigenza su tutto ciò che riguarda la lettura facilitata: la Caa (comunicazione aumentativa alternativa), i libri modificati e gli strumenti per garantire la piena accessibilità comunicativa a ragazzi e bambini con difficoltà di lettura.

L’Istituzione Biblioteca Classense continua così a promuovere il percorso di educazione alla lettura grazie al progetto “Un carattere pacifico”, risultato vincitore nel bando “Lettura per tutti” del Centro per il libro e la lettura (Istituto autonomo del ministero della Cultura), che ha come obiettivo a lungo termine quello di sensibilizzare trasversalmente tutte le fasce d’età all’accoglienza della diversità, in una logica di inclusione, uguaglianza e pari opportunità che la biblioteca da sempre si prefigge di sostenere.

Per la realizzazione del progetto, l’Istituzione Biblioteca Classense si avvarrà anche della rete del Patto provinciale della lettura: biblioteche, scuole, docenti di sostegno, educatori professionisti, personale sanitario e associazioni che si occupano di disabilità, lavoreranno in modalità di co-progettazione per estendere l’invito a leggere alle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali, che costituiscono fasce d’utenza ad alto rischio di emarginazione per quanto riguarda l’accesso alle informazioni e alla cultura.

Il calendario delle consulenze che si svolgeranno in due turni (16.30-17.30 e 17.30-18.30) su appuntamento:

• lunedì 14 novembre

• lunedì 21 novembre

• lunedì 28 novembre

• lunedì 5 dicembre

• lunedì 12 dicembre