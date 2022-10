In occasione della ricorrenza per la commemorazione dei defunti e in continuità con gli anni precedenti, Azimut spa (che gestisce, fra gli altri, il cimitero di Ravenna per conto del Comune) adotta alcune misure pensate specificamente per venire incontro all’utenza del periodo, tradizionalmente molto maggiore rispetto agli altri momenti dell’anno.

Innanzitutto, sono posizionate toilette aggiuntive in corrispondenza dell’ingresso “Ossario” del cimitero di Ravenna; in seguito ad una recente ristrutturazione, è inoltre sempre disponibile una nuova toilette all’ingresso “Monumentale”.

Dal 28 ottobre al 2 novembre è poi sospesa la possibilità di accedere in auto al cimitero per coloro che sono in possesso di specifica autorizzazione rilasciata da Azimut.

Dal 28 al 31 ottobre, i possessori di contrassegno di parcheggio disabili – regolarmente esposto – possono accedere al cimitero secondo le ordinarie disposizioni. Nelle sole giornate dell’1 e del 2 novembre, l’accesso in auto ai possessori di tale tipologia di contrassegno potrà avvenire esclusivamente in due fasce orarie (dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 13.30).

Da venerdì 28 ottobre a mercoledì 2 novembre compreso, al cimitero monumentale di Ravenna (ingresso automezzi lato chiesa) è in funzione un servizio di trasporto interno con conducente: l’obiettivo è quello di agevolare i cittadini – in particolare le persone con difficoltà motorie – nella visita ai loro cari e, al contempo, di favorire la circolazione interna al cimitero. In quelle date, la navetta sarà in funzione dalle 8 alle 18.

Infine, si segnala che mercoledì 2 novembre alle 11 si terrà la consueta messa celebrata dall’Arcivescovo di Ravenna al Sacrario dei Caduti all’interno del cimitero, alla presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine. In caso di maltempo, la funzione si terrà nella chiesa adiacente.