È disponibile da ieri (25 ottobre), in tutte le librerie e store online “Erica, amore e fantasia. Ricette della mia cucina e della mia campagna” (Cairo).

Erica Liverani torna con un nuovo libro dopo il successo già ottenuto con “A piccoli passi. La mia cucina stagionale.”, libro edito da Baldini & Castoldi nel 2016, anno in cui vinse la quinta edizione di Masterchef Italia.

Il nuovo libro è una storia di vita che si intreccia con la sua passione per la cucina. Un tessuto familiare e una tradizione a tavola che hanno permesso a Erica Liverani di diventare uno dei volti televisivi più riconosciuti in Italia, nonché una delle food influencer più seguite. “Erica, amore e fantasia” trova la sua forza proprio nelle origini di una terra generosa, con piatti che, dalla colazione al pranzo, dagli aperitivi alla cena, danno un nuovo soffio vitale alla cucina della tradizione contadina, fatta di buoni sapori e bei ricordi.

Il libro è una raccolta di ricette organizzate in base ai pasti della giornata, ricette che ci raccontano cos’è il buon cibo, la passione per la famiglia e la tavola come luogo di aggregazione. Tante preparazioni semplici, ricche di gusto e di amore per il cibo e per le persone per cui le cuciniamo.

Prezzo di copertina 19,00 euro

Pagine 224

Anno 2022

Collana CubiCook

Formato brossura

Su Erica Liverani

Erica Liverani, è nata a Conventello, in provincia di Ravenna, in una famiglia di agricoltori appassionati e «innamorati» della propria azienda agricola. Cresciuta in campagna, in quel mondo ha maturato la sua idea di cucina, basata sull’amore per la terra e le sue materie prime, frutto del lavoro e della fatica di persone come il padre e il nonno. Dopo la vittoria di MasterChef Italia, ha deciso di dedicarsi completamente alla cucina e nel 2018 ha aperto con le sorelle una gastronomia a Ravenna, Raflò, dove produce le migliori specialità romagnole e la pasta fresca. Molto attiva sui social, è seguita da 180.000 persone.