E’ stata inaugurata ieri la prima delle due panchine inclusive donate al Comune dall’associazione odv Il Sorriso di Giada e installata nel parco Ipazia, prossimo alla piscina comunale.

Si è trattato di una grande festa che ha visto intorno a Giada la partecipazione di numerosi alunni e alunne di alcune classi delle primarie e secondarie delle scuole Pascoli, Novello e Randi e di autorità civili e religiose tra cui il sindaco Michele de Pascale, l’assessore al Verde pubblico Igor Gallonetto, l’assessore alle Politiche sociali Gianandrea Baroncini, la neo deputata Ouidad Bakkali, il parroco di Santa Maria del Torrione don Paolo Pasini, volontari dell’associazione nazionale carabinieri con il presidente Isidoro Mimmi, docenti, amici, gente comune.

Soddisfazione per una partecipazione molto viva e gioiosa è stata espressa da parte della mamma di Giada, Carmela (Pamela) Zingale, presidente e anima dell’associazione che da anni si occupa di opere benefiche nel nome della figlia quindicenne affetta da una malattia rara.

L’inaugurazione della seconda panchina è prevista per sabato 5 novembre, alle 15, nel lungo Darsena di fronte al Pop Up.

Le due panchine sono state progettate perché possano essere utilizzate anche da persone in carrozzina; vi è, infatti, uno spazio tra le sedute in grado di accogliere l’ausilio e favorire la conversazione e la socialità. I manufatti sono il frutto di un’azione corale che ha coinvolto Noemi e Giulia Portale, sorelle di Giada, nell’ideazione e Giuseppe Licciardello nella parte tecnica legata alla progettazione; Gaetano Licciardello è il fabbro che le ha costruite materialmente, mentre Ferrino Fanti si è occupato della parte grafica; le due installazioni sono dedicate a Nunzio Zingale e Angela Milia, rispettivamente il nonno materno e la nonna paterna di Giada che sono deceduti di recente e non hanno potuto vedere realizzato il progetto che li aveva molto emozionati.

Hanno inoltre partecipato in maniera attiva le piccole imprese locali Forno pasticceria Morelli, Forno Nonna Iride, Legatoria timbrificio universo di Matteo Verità e Coop Alleanza 3.0.

L’obiettivo dell’associazione Il Sorriso di Giada è quello di fornire aiuto, assistenza e supporto a bambini e ragazzi con problemi di disabilità e alle loro famiglie, puntando all’inclusione e alla condivisione per il superamento di ogni forma di pregiudizio.