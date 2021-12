Ci ha lasciato Marco Zama titolare dell’agriturismo L’Oasi, noto in città anche per il suo impegno politico nel movimento 5 stelle Faentino. Le condoglianze di tutta la redazione alla famiglia.

dal profilo FB del Movimento 5 stelle faentino il cordoglio e lo sgomento

” Ancora non ci sembra vero che ci hai lasciato…

Quanti ricordi, quante battaglie, quanti bei momenti passati insieme, quanti sorrisi.

È stato un onore averli condivisi con te.

La tua forza, la tua tenacia, il tuo spirito, la tua caparbietà, la tua positività, erano un esempio ed un faro per tutti.

Ora ti immaginiamo in pace, in mezzo alla natura che tanto amavi, curavi e difendevi.

Ci mancherai Marco, grazie di tutto!

Un forte abbraccio ai tuoi familiari”