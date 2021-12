Il Capitolo Maioliche BNI di Faenza ha presentato i propri dati di un 2021 soddisfacente in crescita ed affari. Nell’occasione, presso la Bottega della Loggetta, gli imprenditori faentini di BNI hanno incontrato l’associazione GRD (Genitori Ragazzi Down) alla quale hanno effettuato una donazione per mobilio ed elettrodomestici di una delle loro case “dopo di noi”.