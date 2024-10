Chiusa nel tardo pomeriggio di venerdì 4 ottobre la falla che si era aperta nell’argine del fiume Lamone a Traversara a seguito della nuova ondata di maltempo del 3 ottobre, sono subito ripartiti i lavori del cantiere per il ripristino della rotta.

La stabilità della situazione nell’area di Traversara, la prevista assenza a breve di fenomeni meteorologici di rilievo (come indicato anche dall’Agenzia regionale di Protezione civile) hanno perciò portato alla revoca delle ordinanze di evacuazione emanate nei giorni scorsi. Resta in vigore, a Traversara, soltanto la zona rossa nel perimetro di via Torri maggiormente colpito dai danni dell’alluvione del 19 settembre.

È stato perciò chiuso il centro di accoglienza che era stato allestito al Palazzetto dello Sport di Bagnacavallo.

Nel fine settimana in supporto alla popolazione saranno presenti in particolare i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile di Bagnacavallo.

Da lunedì 7 ottobre sarà inoltre possibile presentare domanda per il Contributo di autonoma sistemazione (Cas), che spetta alle persone che hanno dovuto lasciare la loro abitazione principale a seguito dell’alluvione e hanno provveduto autonomamente a una sistemazione temporanea alternativa. La domanda va presentata in forma cartacea presso l’Urp del Comune di Bagnacavallo entro il 31 ottobre. L’accesso è possibile soltanto su appuntamento telefonando al numero 0545 280888 oppure prenotando online al link http://prenotazione.comune.bagnacavallo.ra.it/