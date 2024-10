Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero, 49enne, non in regola con la normativa sull’immigrazione, presunto autore dell’aggressione a colpi d’arma da fuoco contro un altro straniero, avvenuta all’alba, di fronte ad un locale notturno di Castel Bolognese.

Gli agenti, già impegnati in servizi straordinari di controllo dei luoghi e locali di maggiore aggregazione nelle ore notturne, sono intervenuti in soccorso della vittima dalla quale hanno appreso la sommaria dinamica dei fatti: la vittima dell’agguato si trovava all’uscita del locale quando è sopraggiunto l’aggressore, con il quale è nato un litigio per ragioni in corso di accertamento. Il secondo uomo ha quindi estratto una pistola ed ha esploso tre/quattro colpi in direzione del contendente, colpito di striscio. L’uomo è riuscito a disarmare l’assalitore, ma quest’ultimo è poi fuggito a piedi. L’arma, abbandonata sul posto e sequestrata dai poliziotti, è risultata essere una pistola semiautomatica calibro 9×21, già denunciata quale oggetto di furto.

Le immediate indagini svolte dalla Squadra Mobile, unitamente al Commissariato di Faenza, i rilievi tecnici eseguiti dalla Polizia Scientifica, l’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno permesso di individuare il presunto responsabile che è stato rintracciato nella sua abitazione, ubicata nel forese faentino. Accompagnato agli uffici di Polizia, il 49enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per i reati di tentato omicidio, porto abusivo di arma e ricettazione; successivamente è stato condotto alla locale Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Ravenna che ha assunto la direzione delle indagini.