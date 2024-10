Valore ai giovani: La BCC premia gli studenti di Imola che hanno ottenuto il massimo dei voti alla maturità

La BCC ravennate forlivese e imolese premia i ragazzi del distretto scolastico di Imola che hanno ottenuto il massimo dei voti alla maturità 2024. Sono 78 gli studenti che hanno conquistato i 100 centesimi al termine del percorso di scuola superiore. Per tutti loro, durante la mattinata di premiazioni, i complimenti di Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana, partner dell’iniziativa, dell’amministrazione comunale, dell’istituzione scolastica, dell’ufficio pastorale scolastica della diocesi di Imola e della Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche, che si occupa di organizzare diverse iniziative a favore degli studenti. Come ogni anno all’evento sono state invitate alcune classi quinte delle scuole secondarie per dare modo ai maturandi di ascoltare alcuni consigli da chi la maturità l’ha superata da pochi mesi.