Vigilia di congresso per la Funzione Pubblica Cgil Nazionale. Da domani (martedì 14 febbraio) a venerdì (17 febbraio) a Cervia, in provincia di Ravenna, presso l’Hotel Dante in viale Milazzo 81, è in programma l’assise congressuale della categoria nazionale della Cgil che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori dei servizi pubblici dietro le parole ‘Ri-Generazioni. Il lavoro nei servizi pubblici crea il futuro’.

L’appuntamento di Cervia, il 12° nella storia della Fp Cgil, arriva al termine di un iter congressuale che ha registrato oltre 5.500 assemblee e più di 162 mila voti per una percentuale a favore del documento ‘Il lavoro crea il futuro’ del 97,6% e del 2,4% al documento ‘Le radici del sindacato’. Il tutto per una quattro giorni che vedrà la partecipazione di 534 delegate e delegati, che con gli invitati raggiungeranno le 669 presenze.

Tra le presenze al congresso della Fp Cgil Nazionale: domani, 14 febbraio , ci saranno Massimo Medri, sindaco di Cervia; Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e presidente dell’Unione delle province d’Italia (Upi); Jan Willem Goudriaan, segretario generale della Federazione europea dei servizi pubblici (Epsu); e Rosa Pavanelli, segretaria generale della Federazione mondiale dei servizi pubblici (Psi). Il 15 febbraio interverranno Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni; e Maurizio Landini, segretario generale della Cgil. Il 16 febbraio , infine, ci sarà Gianna Fracassi, vice segretaria generale della Cgil.

Il programma nel dettaglio prevede l’avvio dei lavori congressuali domani alle ore 15.30. Nel corso della giornata sono previsti gli interventi di Lisa Dradi, segretaria generale Fp Cgil di Ravenna; Massimo Medri, sindaco di Cervia; Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e presidente dell’Upi. A seguire l’intervento del segretario nazionale della Fp Cgil, Fabrizio Rossetti; e in conclusione gli interventi di Jan Willem Goudriaan, segretario generale di Epsu; e di Rosa Pavanelli, segretaria generale di Psi.

Il giorno dopo, mercoledì 15 febbraio, si apre alle ore 9 con la relazione della segretaria generale della Fp Cgil, Serena Sorrentino. Seguirà poi l’intervento di Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, previsto per le ore 11. Inframezzeranno il dibattito congressuale nel corso della giornata un intervento di Maria Pia Guermandi, archeologa classica e coordinatrice della rete Emergenza Cultura, su ‘Cultura Bene Comune, oltre la patrimonializzazione’ e Mario Tozzi, primo ricercatore Cnr e divulgatore scientifico, su ‘Il futuro del pianeta tra pandemie e cambiamenti climatici’. A concludere i lavori della seconda giornata l’intervento, programmato intorno alle ore 17.45, del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

Giovedì 16 febbraio, terza e penultima giornata della assise congressuale, previsti nel corso del dibattito gli interventi di Chiara Cordelli, docente associato di scienze politiche all’Università di Chicago, su ‘Privatocrazia. Il conflitto tra privatizzazione e legittimità democratica’ e di Gad Lerner e Laura Gnocchi, giornalisti, su ‘Noi, Partigiani. Antifascismo e Resistenza radici nella Costituzione’. La giornata si concluderà con l’intervento, previsto per le ore 18, della vice segretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi.

La quattro giorni si chiuderà venerdì 17 febbraio con gli adempimenti congressuali e il resoconto delle commissioni. Alle ore 12.30 la convocazione dell’Assemblea generale e la successiva elezione del segretario generale, con la chiusura dei lavori prevista per le ore 14.A Cervia all’Hotel Dante alla presenza, tra gli altri, di De Pascale (martedì), Fedriga e Landini (mercoledì)